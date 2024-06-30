Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow НАТО підозрює РФ у диверсії на підводній критичній інфраструктурі, — ЗМІ arrow

НАТО підозрює РФ у диверсії на підводній критичній інфраструктурі, — ЗМІ

30 червня 2024 11:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росія може бути причетна до підводної диверсії — заява НАТО
Військові кораблі НАТО на патрулі у Північному морі. Фото: REUTERS/Janis Laizans
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Північноатлантичному Альянсі запідозрило Росію у мінування критичної підводної інфраструктури Євросоюзу у Північному морі. Про це НАТО дізналося від компаній, які керують нафтогазовими буровими установками, трубопроводами, електро- та телекомунікаційними кабелями.

Про це повідомляє британський щотижневик The Times.

Читайте також:

НАТО запідозрило РФ у підводній диверсії

Таблоїд пише, що після руйнування на газопроводах "Північний потік" восени два роки тому, захист такої підводної інфраструктури став пріоритетом НАТО та країн Європи з виходом до моря.

Після вторгнення в Україну російські спецслужби націлились на кабелі електропостачання та телефонні кабелі, а також нафтогазові трубопроводи. Тепер РФ частіше використовує невійськові судна, тому визначити диверсію стало складніше.

"За даними служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування кабелів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських кабелів", — заявив речник ВМС Бельгії Томас Де Шпігелере.

Водночас в Бельгії заявляють, що за останнє десятиліття понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій.  749 із 945 підозрілих маневрів відбулися у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 — у районах телекомунікаційних кабелів. Британська газета зауважує, що загалом операції російських спецслужб за кордоном станом на сьогодні збільшилися з часів Холодної війни. 

Нагадаємо, раніше НАТО стало вивчати досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту РФ за допомогою морських дронів для розвитку сучасної тактики морського бою.

Також повідомлялося, що Альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів для стабілізації ситуації в умовах агресії з боку Росії.

НАТО
мінування
диверсія
критична інфраструктура
підозра
Росія
флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони