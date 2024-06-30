Росія може бути причетна до підводної диверсії — заява НАТО

НАТО підозрює РФ у диверсії на підводній критичній інфраструктурі, — ЗМІ
У Північноатлантичному Альянсі запідозрило Росію у мінування критичної підводної інфраструктури Євросоюзу у Північному морі. Про це НАТО дізналося від компаній, які керують нафтогазовими буровими установками, трубопроводами, електро- та телекомунікаційними кабелями.
Про це повідомляє британський щотижневик The Times.
НАТО запідозрило РФ у підводній диверсії
Таблоїд пише, що після руйнування на газопроводах "Північний потік" восени два роки тому, захист такої підводної інфраструктури став пріоритетом НАТО та країн Європи з виходом до моря.
Після вторгнення в Україну російські спецслужби націлились на кабелі електропостачання та телефонні кабелі, а також нафтогазові трубопроводи. Тепер РФ частіше використовує невійськові судна, тому визначити диверсію стало складніше.
"За даними служб безпеки Бельгії, жодних доказів мінування кабелів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі не було знайдено. Однак на початку війни в Україні вибухівку виявили на одному з британських кабелів", — заявив речник ВМС Бельгії Томас Де Шпігелере.
Водночас в Бельгії заявляють, що за останнє десятиліття понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій. 749 із 945 підозрілих маневрів відбулися у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 — у районах телекомунікаційних кабелів. Британська газета зауважує, що загалом операції російських спецслужб за кордоном станом на сьогодні збільшилися з часів Холодної війни.
Нагадаємо, раніше НАТО стало вивчати досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту РФ за допомогою морських дронів для розвитку сучасної тактики морського бою.
Також повідомлялося, що Альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів для стабілізації ситуації в умовах агресії з боку Росії.
Читайте Новини.LIVE!