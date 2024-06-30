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НАТО подозревает РФ в диверсии на подводной критической инфраструктуре, — СМИ

30 июня 2024 11:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия может быть причастна к подводной диверсии — заявление НАТО
Военные корабли НАТО на патрулях в Северном море. Фото: REUTERS/Janis Laizans
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Североатлантическом Альянсе заподозрило Россию в минировании критической подводной инфраструктуры Евросоюза в Северном море. Об этом НАТО узнало от компаний, управляющих нефтегазовыми буровыми установками, трубопроводами, электро- и телекоммуникационными кабелями.

Об этом сообщает британский еженедельник The Times.

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Таблоид пишет, что после разрушения на газопроводах "Северный поток" осенью два года назад защита такой подводной инфраструктуры стала приоритетом НАТО и стран Европы с выходом к морю.

После вторжения в Украину российские спецслужбы нацелились на кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также на нефтегазовые трубопроводы. Теперь РФ чаще использует невоенные суда, поэтому определить диверсию стало сложнее.

"По данным служб безопасности Бельгии, никаких доказательств минирования кабелей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северном море не было найдено. Однако в начале войны в Украине взрывчатку обнаружили на одном из британских кабелей", — заявил спикер ВМС Бельгии Томас Де Шпигелере.

В то же время в Бельгии заявляют, что за последнее десятилетие более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий. 749 из 945 подозрительных маневров состоялись в Северном море. Еще 72 подозрительных действия произошли у кабелей электроэнергии, а остальные 124 — в районах телекоммуникационных кабелей. Британская газета отмечает, что в целом операции российских спецслужб за границей по состоянию на сегодняшний день увеличились со времен Холодной войны.

Напомним, ранее НАТО стало изучать опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота РФ с помощью морских дронов для развития современной тактики морского боя.

Также сообщалось, что Североатлантический союз активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей для стабилизации ситуации в условиях агрессии со стороны России.

НАТО
минирование
диверсия
критическая инфраструктура
подозрение
Россия
флот

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