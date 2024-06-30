Сводка Генштаба по ситуации на фронте 30 июня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОП

В Украине в воскресенье, 30 июня, длится 858-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 47 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Ситуация по фронтам

На Харьковском направлении наши войска успешно отразили одну атаку россиян в районе Глубокого. Вчера враг потерял там 168 человек личного состава, одну боевую бронированную машину, одну артсистему и 11 автомобилей. Также были повреждены танк, четыре артсистемы и четыре автомобиля.

На Купянском направлении идет бой в районе Стельмаховки, ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении украинские войска сдерживают две атаки противника возле Невского и Макеевки.

На Северском направлении захватчики атакуют в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. В общей сложности произошло пять штурмовых действий, три из которых уже отбиты.

На Краматорском направлении наши войска сдерживают три атаки противника в районе Ивановского и Часового Яра и еще одно штурмовое действие успешно отражено.

На Торецком направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить свое положение в районах Пивничного и Пивденного.

На Покровском направлении Силы обороны с начала суток отражали 15 атак противника: остановлено 10 штурмовых действий, еще пять атак в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки и Новоселовки Первой продолжаются.

На этом направлении враг потерял за предыдущие сутки 343 военных, два танка, две ББМ, семь единиц автомобильной техники и две артсистемы. Также повреждены четыре боевых бронированных машин, семь автомобилей и семь артсистем.

На Кураховском направлении за сегодня произошло уже 10 атак противника — восемь попыток прорыва врага потерпели неудачу, две атаки продолжаются.

На Времьевском направлении войска Украины отбивают две атаки россиян в районе Водяного, успешно остановлены штурмовые действия врага в районе Урожайного.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражают одну атаку противника в направлении Чаривного.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две атаки противника в районе Роботиного. Так, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

В Генштабе подчеркнули, что благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий украинские воины уверенно удерживают позиции и уничтожают оккупантов.

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, враг применил против Украины более 800 КАБов за последнюю неделю. Зеленский отметил необходимость большего количества систем ПВО для Украины.

Также мы писали, что два года назад Силы обороны Украины деоккупировали Змеиный остров. В СБУ показали видео по освобождению территории.