Російські обстріли України — Зеленський розповів, скільки КАБів застосували окупанти за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість керованих авіаційних бомб, яку російські окупанти використали протягом тижня. За його словами, ворог застосував проти України понад 800 КАБів.

Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 30 червня.

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"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. За його словами, потрібен цей крок.

"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона — це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", — додав український лідер.

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі.

Після російського удару по Вільнянську Президент України Володимир Зеленський заявив, що можна кількома способами подолати російський терор. Для цього ЗСУ мають знищувати пускові установки російських ракет та збільшувати кількість сучасних систем ППО.