Российские обстрелы Украины — Зеленский рассказал, сколько КАБов применили оккупанты за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество управляемых авиационных бомб, которое российские оккупанты использовали в течение недели. По его словам, враг применил против Украины более 800 КАБов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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"Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и громад, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть. По его словам, нужен этот шаг.

"Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона — это основа для остановки ежедневного российского террора. Спасибо всем партнерам, которые это понимают", — добавил украинский лидер.

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор. Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.