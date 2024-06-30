Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский назвал количество КАБов, которое оккупанты применили против Украины за неделю arrow

Зеленский назвал количество КАБов, которое оккупанты применили против Украины за неделю

30 июня 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские обстрелы Украины — Зеленский рассказал, сколько КАБов применили оккупанты за неделю
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество управляемых авиационных бомб, которое российские оккупанты использовали в течение недели. По его словам, враг применил против Украины более 800 КАБов.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 30 июня.

Читайте также:

Российские обстрелы Украины

"Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и громад, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть. По его словам, нужен этот шаг.

"Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона — это основа для остановки ежедневного российского террора. Спасибо всем партнерам, которые это понимают", — добавил украинский лидер.

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор. Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.

Владимир Зеленский
война
Украина
оккупанты
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны