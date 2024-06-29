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Зеленський відреагував на удар росіян по Запоріжжю

29 червня 2024 20:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріл Запоріжжя 29 червня — президент зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни вбили сімох людей, завдавши удару по Запорізькій області. Серед низ двоє дітей.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 29 червня.

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Обстріл Запоріжжя

"Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", — сказав президент.

Глава держави додав, що станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених, серед них троє дітей.

"Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости..." — додав глава держави. 

Зеленський додав, що українські міста й громади щоденно потерпають від російських ударів.

"Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні", — зазначив глава держави. 

обстріл Запоріжжя
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС
запоріжжя
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
запоріжжя обстріл
Руйнування на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи та пошкоджено 11 автомобілів. 

війна
Запоріжжя
Україна
обстріли
війна в Україні

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