Обстрел Запорожья 29 июня — президент сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне убили семь человек, нанеся удар по Запорожской области. Среди них двое детей.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 29 июня.

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"Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", — сказал президент.

Глава государства добавил, что по состоянию на данный момент известно об одиннадцати раненых, среди них трое детей.

"Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти...", — добавил глава государства.

Зеленский добавил, что украинские города и общины ежедневно страдают от российских ударов.

"Но есть способы преодолеть это: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине", — отметил глава государства.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Разрушение на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел , она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.