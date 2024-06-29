Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский отреагировал на удар россиян по Запорожью arrow

Зеленский отреагировал на удар россиян по Запорожью

29 июня 2024 20:47
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрел Запорожья 29 июня — президент сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне убили семь человек, нанеся удар по Запорожской области. Среди них двое детей.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 29 июня.

Читайте также:

Обстрел Запорожья

"Семь человек, среди них два ребенка, убиты российским ракетным ударом по Запорожской области. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", — сказал президент.

Глава государства добавил, что по состоянию на данный момент известно об одиннадцати раненых, среди них трое детей.

"Все службы на месте и будут помогать максимально. К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти...", — добавил глава государства.

Зеленский добавил, что украинские города и общины ежедневно страдают от российских ударов.

"Но есть способы преодолеть это: уничтожать террористов там, где они есть, уничтожать пусковые установки российских ракет, бить действительно дальнобойно и увеличивать количество современных систем ПВО в Украине", — отметил глава государства.

обстрел Запорожья
Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС
запорожье
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС
запорожье обстрел
Разрушение на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел , она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.

война
Запорожье
Украина
обстрелы
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны