Мешканка будинку, в який влучила ракета, розповіла про перші хвилини після атаки

Мешканка зруйнованої багатоповерхівки. Фото: скриншот

Росіяни у п'ятницю, 28 червня, вдарили ракетою в багатоповерхівку. Мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Ракетний удар по Дніпру 28 червня

Мешканка багатоповерхівки Аліса розповіла, що коли стався удар, вона разом з бабусею та дідусем знаходилася в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати. Єдине, що вона пам'ятає — крики "Чи є хтось живий?". За її словами, вона впала на підлогу та дуже злякалась, оскільки лише за кілька метрів від неї обвалилася частина будівлі. Наразі Аліса в стані шоку, її досі трусить від пережитого.

Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку.

Згодом стало відомо, що частина будинку обвалилася.