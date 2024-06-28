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Дівчина розповіла про перші хвилини після "прильоту" по її будинку в Дніпрі

28 червня 2024 22:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Мешканка будинку, в який влучила ракета, розповіла про перші хвилини після атаки
Мешканка зруйнованої багатоповерхівки. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни у п'ятницю, 28 червня, вдарили ракетою в багатоповерхівку. Мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Мешканка багатоповерхівки Аліса розповіла, що коли стався удар, вона разом з бабусею та дідусем знаходилася в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати. Єдине, що вона пам'ятає — крики "Чи є хтось живий?". За її словами, вона впала на підлогу та дуже злякалась, оскільки лише за кілька метрів від неї обвалилася частина будівлі. Наразі Аліса в стані шоку, її досі трусить від пережитого. 

Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку

Згодом стало відомо, що частина будинку обвалилася.

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Дніпро
Україна
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війна в Україні
ракетний удар

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