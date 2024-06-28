Міністр внутрішніх справ заявив, що внаслідок удару по Дніпру є загиблий

Наслідки ракетного удару. Фото: скриншот

У п'ятницю, 28 червня, росіяни вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. Відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок російського удару по дев'ятиповерхівці загинула людина, ще шість отримали поранення. Серед постраждалих є семимісячна дитина. Дівчина отруїлася продуктами горіння. Троє місцевих мешканців перебувають у важкому стані: дві жінки віком 27 та 30 років і чоловік 29 років. Інші постраждалі перебувають у середньому стані. Одного потерпілого засипало частинами понівеченого будинку, звідти його витягнули рятувальники.

У багатоповерхівці пошкоджені чотири поверхи, де можливо заблоковані мешканці квартир. Автомобілі навколо місця ракетного обстрілу також отримали пошкодження, там також можуть перебувати люди.

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Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку — є поранені.