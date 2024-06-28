Міністр внутрішніх справ заявив, що внаслідок удару по Дніпру є загиблий

У МВС показали кадри рятувальної операції у Дніпрі — є загиблий
У п'ятницю, 28 червня, росіяни вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. Відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракетний удар по Дніпру 28 червня
Внаслідок російського удару по дев'ятиповерхівці загинула людина, ще шість отримали поранення. Серед постраждалих є семимісячна дитина. Дівчина отруїлася продуктами горіння. Троє місцевих мешканців перебувають у важкому стані: дві жінки віком 27 та 30 років і чоловік 29 років. Інші постраждалі перебувають у середньому стані. Одного потерпілого засипало частинами понівеченого будинку, звідти його витягнули рятувальники.
У багатоповерхівці пошкоджені чотири поверхи, де можливо заблоковані мешканці квартир. Автомобілі навколо місця ракетного обстрілу також отримали пошкодження, там також можуть перебувати люди.
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Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.
За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку — є поранені.
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