Министр внутренних дел заявил, что в результате удара по Днепру погибший

В МВД показали кадры спасательной операции в Днепре — есть погибший
В пятницу, 28 июня, россияне ударили по многоэтажке в Днепре. Известно о шести пострадавших и одном погибшем.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракетный удар по Днепру 28 июня
В результате российского удара по девятиэтажке погиб человек, еще шесть получили ранения. Среди пострадавших есть семимесячный ребенок. Девушка отравилась продуктами горения. Трое местных жителей находятся в тяжелом состоянии: две женщины 27 и 30 лет и мужчина 29 лет. Остальные пострадавшие находятся в среднем состоянии. Одного пострадавшего засыпало частями разрушенного дома, оттуда его вытащили спасатели.
В многоэтажке повреждены четыре этажа, где возможно заблокированы жильцы квартир. Автомобили вокруг места ракетных обстрелов также получили повреждения, там также могут находиться люди.
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Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.
По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку — ранены.
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