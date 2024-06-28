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Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Дніпру

28 червня 2024 19:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по Дніпру 28 червня - реакція президента Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у п'ятницю, 28 червня, завдали ракетного удару по Дніпру. Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи.

На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Ракетний удар по Дніпру 28 червня

"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано", — йдеться у повідомленні.

ракетний удар по Дніпру 28 червня - влучання у будинок
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Зеленський зауважив, що внаслідок влучання постраждали троє людей. Наразі рятувальники, медики та решта відповідних служб вже перебувають на місці й надають усю необхідну допомогу. 

Він наголосив на необхідності достатньої кількості якісних систем ППО для українських міст, оскільки лише достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор.

Через влучання російської ракети по будинку в Дніпрі обвалилося 4 поверхи
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Нам потрібні ці рішення — потрібен надійний повітряний щит для України", — додав український лідер.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку — є поранені.

Володимир Зеленський
Дніпро
окупанти
ракети
атака
ракетний удар

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