Удар по Дніпру 28 червня - реакція президента Зеленського

Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Дніпру
Російські загарбники у п'ятницю, 28 червня, завдали ракетного удару по Дніпру. Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи.
На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Ракетний удар по Дніпру 28 червня
"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано", — йдеться у повідомленні.
Зеленський зауважив, що внаслідок влучання постраждали троє людей. Наразі рятувальники, медики та решта відповідних служб вже перебувають на місці й надають усю необхідну допомогу.
Він наголосив на необхідності достатньої кількості якісних систем ППО для українських міст, оскільки лише достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор.
"Нам потрібні ці рішення — потрібен надійний повітряний щит для України", — додав український лідер.
Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.
За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку — є поранені.
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