Удар по Дніпру 28 червня - реакція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські загарбники у п'ятницю, 28 червня, завдали ракетного удару по Дніпру. Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи.

На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Ракетний удар по Дніпру 28 червня

"Дніпро. Російська ракета влучила просто у житловий будинок. Чотири поверхи зруйновано", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Зеленський зауважив, що внаслідок влучання постраждали троє людей. Наразі рятувальники, медики та решта відповідних служб вже перебувають на місці й надають усю необхідну допомогу.

Він наголосив на необхідності достатньої кількості якісних систем ППО для українських міст, оскільки лише достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор.

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Нам потрібні ці рішення — потрібен надійний повітряний щит для України", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку — є поранені.