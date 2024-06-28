Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Днепру arrow

Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Днепру

28 июня 2024 19:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по Днепру 28 июня – реакция президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в пятницу, 28 июня, нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего разрушены четыре этажа.

На очередной акт терроризма россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Ракетный удар по Днепру 28 июня

"Днепр. Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены", — говорится в сообщении.

ракетный удар по Днепру 28 июня - попадание в здание
Последствия атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Зеленский отметил, что в результате попадания пострадали три человека. В настоящее время спасатели, медики и другие соответствующие службы уже находятся на месте и оказывают всю необходимую помощь.

Он отметил необходимость достаточного количества качественных систем ПВО для украинских городов, поскольку только достаточная решительность мира способны остановить российский террор.

Из-за попадания российской ракеты по дому в Днепре обрушилось 4 этажа
Последствия атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит для Украины",— добавил украинский лидер.

null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку — есть раненые.

Владимир Зеленский
Днепр
оккупанты
ракеты
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы