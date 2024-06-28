Удар по Днепру 28 июня – реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские захватчики в пятницу, 28 июня, нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего разрушены четыре этажа.

На очередной акт терроризма россиян отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Ракетный удар по Днепру 28 июня

"Днепр. Российская ракета попала прямо в жилой дом. Четыре этажа разрушены", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

Зеленский отметил, что в результате попадания пострадали три человека. В настоящее время спасатели, медики и другие соответствующие службы уже находятся на месте и оказывают всю необходимую помощь.

Он отметил необходимость достаточного количества качественных систем ПВО для украинских городов, поскольку только достаточная решительность мира способны остановить российский террор.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит для Украины",— добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку — есть раненые.