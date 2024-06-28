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У Дніпрі зросла кількість постраждалих від ракетного удару

28 червня 2024 21:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Удар по Дніпру — кількість постраждалих збільшилася
Наслідки ракетного удару. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російська армія здійснила ракетний удар по багатоповерхівці. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих та одного загиблого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок російського удару по дев'ятиповерхівці загинула людина, ще дев'ять отримали поранення. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

Відомо, що ще двоє людей не виходять на зв'язок. Наразі рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку

Згодом стало відомо, що частина будинку обвалилася.

війна
Дніпро
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війна в Україні
ракетний удар

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