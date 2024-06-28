Удар по Днепру — количество пострадавших увеличилось

Последствия ракетного удара. Фото: ГСЧС

Российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке. Сейчас известно о девяти пострадавших и одном погибшем.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В результате российского удара по девятиэтажке погиб человек, еще девять получили ранения. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Известно, что еще два человека не выходят на связь. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку.

Позже стало известно, что часть дома обрушилась.