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У Дніпрі внаслідок ракетного удару обвалилася частина будинку

28 червня 2024 21:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ракетний удар по Дніпру — частина пошкодженої багатоповерхівки обвалилася
Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни у п'ятницю, 28 червня вдарили по дев'ятиповерхівці. Відомо, що частина будинку обвалилася.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Ракетний удар по Дніпру

Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи. Зараз на місці удару працюють рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні невдовзі після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку. Відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого.

війна
Дніпро
Україна
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ракета
війна в Україні
ракетний удар

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