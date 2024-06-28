Ракетний удар по Дніпру — частина пошкодженої багатоповерхівки обвалилася

У Дніпрі внаслідок ракетного удару обвалилася частина будинку
28 червня 2024 21:07
Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: скриншот
Росіяни у п'ятницю, 28 червня вдарили по дев'ятиповерхівці. Відомо, що частина будинку обвалилася.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Ракетний удар по Дніпру
Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи. Зараз на місці удару працюють рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні невдовзі після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.
За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку. Відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого.
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