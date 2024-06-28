Ракетний удар по Дніпру — частина пошкодженої багатоповерхівки обвалилася

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: скриншот

Росіяни у п'ятницю, 28 червня вдарили по дев'ятиповерхівці. Відомо, що частина будинку обвалилася.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Ракетний удар по Дніпру

Ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого зруйновано чотири поверхи. Зараз на місці удару працюють рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні невдовзі після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку. Відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого.