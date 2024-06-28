Ракетный удар по Днепру – часть поврежденной многоэтажки обрушилась

Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: скриншот

Россияне в пятницу, 28 июня, ударили по девятиэтажке. Известно, что часть дома обвалилась.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего разрушены четыре этажа. В настоящее время на месте удара работают спасатели.

Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку. Известно о шести пострадавших и одном погибшем.