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В Днепре в результате ракетного удара обрушилась часть дома

28 июня 2024 21:07
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Бригадир София
редактор
Ракетный удар по Днепру – часть поврежденной многоэтажки обрушилась
Последствия ракетного удара по Днепру. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в пятницу, 28 июня, ударили по девятиэтажке. Известно, что часть дома обвалилась.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Ракетный удар по Днепру

Вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, в результате чего разрушены четыре этажа. В настоящее время на месте удара работают спасатели.

Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку. Известно о шести пострадавших и одном погибшем.

война
Днепр
Украина
Днепропетровская область
ракета
война в Украине
ракетный удар

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