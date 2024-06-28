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Девушка рассказала о первых минутах после "прилета" по ее дому в Днепре

28 июня 2024 22:14
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Бригадир София
редактор
Жительница дома, в который попала ракета, рассказала о первых минутах после атаки.
Жительница разрушенной многоэтажки. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в пятницу, 28 июня, ударили ракетой в многоэтажку. Жительница дома рассказала о первых минутах после удара.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Жительница многоэтажки Алиса рассказала, что когда произошел удар, она вместе с бабушкой и дедушкой находилась в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать. Единственное, что она помнит — крики "Есть кто живой?". По ее словам, она упала на пол и очень испугалась, поскольку всего в нескольких метрах от нее обрушилась часть здания. Пока Алиса в состоянии шока, ее до сих пор трясет от пережитого.

Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку.

Впоследствии стало известно, что часть дома обрушилась.

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Украина
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