Обстріл Дніпра — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У Дніпрі тривають розбори завалів після російських обстрілів. Наразі відомо про одну загиблу.

Про це повідомив Зеленський у суботу, 29 червня.

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"Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали", — розповів президент.

Глава держави зазначив, що станом на цей час відомо про одну загиблу людину. 12 людей зазнали поранень.

"Всім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Все робиться, щоб з’ясувати всі обставини, всі деталі", — додав президент.

Він зазначив, що обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України. За словами глави держави, готуються нові рішення заради захисту наших людей.

"Я дякую всім, хто з Україною! Слава всім, хто для України працює, хто заради України б’ється. Обов’язково забезпечимо мир", — додав президент.

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи та пошкоджено 11 автомобілів.