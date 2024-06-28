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В Дніпрі знову зросла кількість постраждалих від російського удару

28 червня 2024 22:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ракетний удар по Дніпру — кількість постраждалих зросла
Наслідки ракетного удару. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці. Наразі відомо про дванадцятьох постраждалих та одного загиблого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці загинула людина, ще дванадцять отримали поранення. Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих.

Відомо, що шестеро поранених зараз перебувають у лікарні. Одна з них — вагітна жінка. Вона перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі забезпечують всю необхідну їй медичну допомогу.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку.  Згодом стало відомо, що частина будинку обвалилася.

Також ми писали, що мешканка будинку, в який влучила ракета, розповіла про перші хвилини після удару.

війна
Дніпро
Україна
Дніпропетровська область
ракета
війна в Україні
ракетний удар

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