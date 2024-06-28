Ракетний удар по Дніпру — кількість постраждалих зросла

В Дніпрі знову зросла кількість постраждалих від російського удару
Окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці. Наразі відомо про дванадцятьох постраждалих та одного загиблого.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракетний удар по Дніпру 28 червня
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці загинула людина, ще дванадцять отримали поранення. Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих.
Відомо, що шестеро поранених зараз перебувають у лікарні. Одна з них — вагітна жінка. Вона перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі забезпечують всю необхідну їй медичну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні незадовго після оголошення повітряної тривоги у Дніпрі лунали вибухи. Росіяни атакували місто двома ракетами.
За словами голови ОВА Сергія Лисака, одна з ворожих ракет влучила у житлову багатоповерхівку. Згодом стало відомо, що частина будинку обвалилася.
Також ми писали, що мешканка будинку, в який влучила ракета, розповіла про перші хвилини після удару.
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