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В Днепре снова возросло количество пострадавших от российского удара

28 июня 2024 22:54
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Бригадир София
редактор
Ракетный удар по Днепру — количество пострадавших выросло
Последствия ракетного удара. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке. Сейчас известно о двенадцати пострадавших и одном погибшем.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В результате ракетного удара по многоэтажке погиб человек, еще двенадцать получили ранения. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Известно, что шесть раненых сейчас находятся в больнице. Одна из них — беременная женщина. Она находится в состоянии средней тяжести. Врачи обеспечивают всю необходимую  медицинскую помощь.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.

По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку. Впоследствии стало известно, что часть дома обрушилась.

Также мы писали, что жительница дома, в который попала ракета, рассказала о первых минутах после удара.

война
Днепр
Украина
Днепропетровская область
ракета
война в Украине
ракетный удар

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