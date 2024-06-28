Ракетный удар по Днепру — количество пострадавших выросло

В Днепре снова возросло количество пострадавших от российского удара
Оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке. Сейчас известно о двенадцати пострадавших и одном погибшем.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракетный удар по Днепру 28 июня
В результате ракетного удара по многоэтажке погиб человек, еще двенадцать получили ранения. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Известно, что шесть раненых сейчас находятся в больнице. Одна из них — беременная женщина. Она находится в состоянии средней тяжести. Врачи обеспечивают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, сегодня незадолго после объявления воздушной тревоги в Днепре раздавались взрывы. Россияне атаковали город двумя ракетами.
По словам главы ОВА Сергея Лысака, одна из вражеских ракет попала в жилую многоэтажку. Впоследствии стало известно, что часть дома обрушилась.
Также мы писали, что жительница дома, в который попала ракета, рассказала о первых минутах после удара.
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