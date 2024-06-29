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Ракетний удар по Дніпру — поліція встановила особу загиблої внаслідок атаки на місто

29 червня 2024 12:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Поліція встановила особу загиблої через ракетний удар по Дніпру
Судмедексперт біля ДНК-аналізатора. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Судмедексперти-криміналісти встановили особу загиблої жінки, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Дніпру. Аналіз ДНК показав, що загиблою виявилася 76-річна містянка, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді. 

Про це заявили в головному управлінні Нацполіції Дніпропетровської області у суботу, 29 червня. 

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Як заявили у пресслужбі правоохоронців, криміналісти відібрали біоразок решток загиблої, який дослідили на швидкісному ДНК-аналізаторі, заради чому стало відомо, що зразки належать жінки. У родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки епітелію. 

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Судмедексперт описує зразки ДНК. Джерело: Національна поліція

В поліції також додали, що станом на зараз кількість постраждалих від російського ракетного удару зросла до 13 громадян, серед яких немовля та вагітна жінка. Станом на ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки.

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Поліцейський надає допомогу постраждалим. Джерело: Нацполіція 

Ракетний удар по Дніпру — що відомо

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи, та пошкоджено 11 автомобілів. 

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Дніпро
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ДНК

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