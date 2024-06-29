Полиция установила личность погибшей из-за ракетного удара по Днепру

Судмедэксперт у ДНК-анализатора. Фото: Национальная полиция

Судмедэксперты-криминалисты установили личность погибшей женщины, погибшей в результате российского ракетного удара по Днепру. Анализ ДНК показал, что погибшей оказалась 76-летняя горожанка, проживавшая в одной из квартир в разрушенном подъезде.

Об этом заявили в главном управлении Нацполиции Днепропетровской области в субботу, 29 июня.

Читайте также:

Полиция идентифицировала погибшую из-за ракетного удара по Днепру

Как заявили в пресс-службе правоохранителей, криминалисты отобрали био образец останков погибшей, который исследовали на скоростном ДНК-анализаторе, в результате чего стало известно, что образцы принадлежат женщине. У родственников пропавших без вести правоохранители отобрали образцы эпителия.

Судмедэксперт описывает образцы ДНК. Источник: Национальная полиция

В полиции также добавили, что по состоянию на сегодняшний день количество пострадавших от российского ракетного удара возросло до 13 граждан, среди которых младенец и беременная женщина. По состоянию на утро без вести пропавшими считаются две женщины.

Полицейский оказывает помощь пострадавшим. Источник: Нацполиция

Ракетный удар по Днепру — что известно

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.