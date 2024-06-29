Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетный удар по Днепру — полиция установила личность погибшей в результате атаки на город arrow

Ракетный удар по Днепру — полиция установила личность погибшей в результате атаки на город

29 июня 2024 12:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Полиция установила личность погибшей из-за ракетного удара по Днепру
Судмедэксперт у ДНК-анализатора. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Судмедэксперты-криминалисты установили личность погибшей женщины, погибшей в результате российского ракетного удара по Днепру. Анализ ДНК показал, что погибшей оказалась 76-летняя горожанка, проживавшая в одной из квартир в разрушенном подъезде.

Об этом заявили в главном управлении Нацполиции Днепропетровской области в субботу, 29 июня.

Читайте также:

Полиция идентифицировала погибшую из-за ракетного удара по Днепру

Как заявили в пресс-службе правоохранителей, криминалисты отобрали био образец останков погибшей, который исследовали на скоростном ДНК-анализаторе, в результате чего стало известно, что образцы принадлежат женщине. У родственников пропавших без вести правоохранители отобрали образцы эпителия.

полиция днепро взрывы
Судмедэксперт описывает образцы ДНК. Источник: Национальная полиция

В полиции также добавили, что по состоянию на сегодняшний день количество пострадавших от российского ракетного удара возросло до 13 граждан, среди которых младенец и беременная женщина. По состоянию на утро без вести пропавшими считаются две женщины.

полиция днепро ракетный удар
Полицейский оказывает помощь пострадавшим. Источник: Нацполиция

Ракетный удар по Днепру — что известно

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.

смерть
киберполиция
взрыв
Днепр
Украина
война в Украине
ДНК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны