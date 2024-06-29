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У Дніпрі знайдено рештки однієї людини — в Нацполіції розповіли подробиці

29 червня 2024 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетний удар по Дніпру 28 червня — виявили рештки однієї людини
Зруйнована багатоповерхівка в Дніпрі. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Поліція Дніпра знайшла рештки однієї людини на місці пошкодженої російськими загарбниками багатоповерхівки в п'ятницю, 28 червня. Також двоє осіб вважаються зниклими безвісти, ще вісім людей постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Жертви ракетного удару по Дніпру 28 червня

"Станом на 23:30 поліцією Дніпра виявлені рештки однієї людини, її особа встановлюється, також зниклими безвісти вважаються дві жінки. Постраждали та потребували медичної допомоги ще 8 людей, серед них шестимісячна дитина та вагітна жінка", — зазначили правоохоронці.

За їх словами, зареєстровано більш як двадцять заяв про пошкодження майна, а на місці зруйновного будинку триває розбір завалів.

Ракетний удар по Дніпру 28 червня
Поліція відбирає матеріали в родичів зниклих безвісти для ДНК-експертизи. Фото: Національна поліція

"На місці ракетної атаки поліцейські проводять всі необхідні заходи для документування злочину армії РФ проти мирних людей. Правоохоронці проводять огляд об’єктів і документують пошкодження транспортних засобів, квартир, інших приміщень. У родичів зниклих безвісти відібрані ДНК-матеріали", — розповіли в поліції.

Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі 28 червня
Поліція відбирає матеріали в родичів зниклих безвісти для ДНК-експертизи. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по дев'ятиповерхівці в Дніпрі в п'ятницю, 28 червня.

Згодом мешканка будинку Аліна розповіла про перші хвилини після удару по будинку. За її словами, коли стався удар, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати. Своєю чергою про те, як врятувався розповів ще один мешканець багатоповерхівки Валерій. За його словами, від квартири нічого не лишилося.

Додамо, що в МВС показали кадри рятувальної операції у Дніпрі.

поліція
Дніпро
люди
будинок
зниклі безвісти
Нацполіція

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