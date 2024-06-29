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В Днепре найдены останки одного человека — в Нацполиции рассказали подробности

29 июня 2024 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетный удар по Днепру 28 июня — обнаружили останки одного человека
Разрушенная многоэтажка в Днепре. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Полиция Днепра нашла останки одного человека на месте поврежденной российскими захватчиками многоэтажки в пятницу, 28 июня. Также два человека считаются пропавшими без вести, еще восемь человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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"По состоянию на 23:30 полицией Днепра обнаружены останки одного человека, его лицо устанавливается, также пропавшими без вести считаются две женщины. Пострадали и нуждались в медицинской помощи еще 8 человек, среди них шестимесячный ребенок и беременная женщина", — отметили правоохранители.

По их словам, зарегистрировано более двадцати заявлений о повреждении имущества, а на месте разрушительного дома длится разбор завалов.

Ракетный удар по Днепру 28 июня
Полиция отбирает материалы у родственников пропавших без вести для ДНК-экспертизы. Фото: Национальная полиция

"На месте ракетной атаки полицейские проводят все необходимые меры по документированию преступления армии РФ против мирных людей. Правоохранители проводят осмотр объектов и документируют повреждение транспортных средств, квартир, других помещений. У родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы", — рассказали в полиции.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре 28 июня
Полиция отбирает материалы у родственников пропавших без вести для ДНК-экспертизы. Фото: Национальная полиция

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по девятиэтажке в Днепре в пятницу, 28 июня.

Впоследствии жительница дома Алина рассказала о первых минутах после удара по дому. По ее словам, когда произошел удар, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать. В свою очередь о том, как спасся, рассказал еще один житель многоэтажки Валерий. По его словам, от квартиры ничего не осталось.

Добавим, что в МВД показали кадры спасательной операции в Днепре.

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