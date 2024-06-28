Удар по Дніпру 28 червня — мешканець зруйнованого будинку розповів як врятувався

Мешканець будинку в Дніпрі, в який влучила російська ракета. Фото: скриншот

Мешканець Дніпра Валерій, в будинок якого поцілила російська ракета у п'ятницю, 28 червня, розповів, що під час атаки був на дачі. За його словами, внаслідок обстрілу нічого не лишилося.

Відповідне відео опублікував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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За словами чоловіка, за чотири години до удару Росії по його будинку в Дніпрі, він поїхав на дачу полити квіти. Прихопив із собою також і свого собаку. Пізніше йому прийшло повідомлення, чи все гаразд, і чи він не постраждав. Згодом Валерій зрозумів, що його будинок частково зруйнований, а від його помешкання нічого не лишилось.

"Бог відвів — живі лишилися, але квартира повністю (зруйнована. — Ред.), все! Я от лишився в капцях, у шортах і футболці..." — поділився чоловік.

Нагадаємо, що російські окупанти вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі в п'ятницю, 28 червня. Наразі відомо про дванадцятьох постраждалих та одного загиблого.

Своєю чергою мешканка будинку розповіла про перші хвилини після удару по будинку в Дніпрі. За її словами, коли стався удар, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Додамо, що в МВС показали кадри рятувальної операції у Дніпрі.