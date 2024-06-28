Удар по Днепру 28 июня – житель разрушенного дома рассказал как спасся

Житель дома в Днепре, в который попала российская ракета. Фото: скриншот

Житель Днепра Валерий, в дом которого попала российская ракета в пятницу, 28 июня, рассказал, что во время атаки был на даче. По его словам, в результате обстрела ничего не осталось.

Соответствующее видео опубликовал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Последствия российского удара по Днепру

По словам мужчины, за четыре часа до удара России по его дому в Днепре он уехал на дачу полить цветы. Прихватил с собой также и свою собаку. Позже ему пришло сообщение, все ли в порядке, и не пострадал ли он. Впоследствии Валерий понял, что его дом частично разрушен, а от его квартиры ничего не осталось.

"Бог отвел — живы остались, но квартира полностью (разрушена. — Ред.), все! Я вот остался в тапочках, в шортах и футболке..." — поделился мужчина.

Напомним, что российские оккупанты ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре в пятницу, 28 июня. Сейчас известно о двенадцати пострадавших и одном погибшем.

В свою очередь жительница дома рассказала о первых минутах после удара по дому в Днепре. По ее словам, когда произошел удар, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Добавим, что в МВД показали кадры спасательной операции в Днепре.