Обстрел Днепра - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Днепре продолжаются разборы завалов после российских обстрелов. Пока известно об одной погибшей.

Об этом сообщил Зеленский в субботу, 29 июня.

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"Днепр. До сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Разбирают завалы", — рассказал президент.

Глава государства отметил, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке. 12 человек получили ранения.

"Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали", — добавил президент.

Он отметил, что обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. По словам главы государства, готовятся новые решения для защиты наших людей.

"Я благодарю всех, кто с Украиной! Слава всем, кто для Украины работает, кто ради Украины бьется. Обязательно обеспечим мир", — добавил президент.

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.