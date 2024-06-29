Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетный удар по Днепру — Зеленский рассказал о ходе спасательной операции arrow

Ракетный удар по Днепру — Зеленский рассказал о ходе спасательной операции

29 июня 2024 17:10
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрел Днепра - заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Днепре продолжаются разборы завалов после российских обстрелов. Пока известно об одной погибшей.

Об этом сообщил Зеленский в субботу, 29 июня.

Читайте также:

Обстрелы Днепра

"Днепр. До сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Разбирают завалы", — рассказал президент.

Глава государства отметил, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем человеке. 12 человек получили ранения.

"Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали", — добавил президент.

Он отметил, что обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины. По словам главы государства, готовятся новые решения для защиты наших людей.

"Я благодарю всех, кто с Украиной! Слава всем, кто для Украины работает, кто ради Украины бьется. Обязательно обеспечим мир", — добавил президент.

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.

Владимир Зеленский
война
Днепр
Украина
обстрелы
война в Украине
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны