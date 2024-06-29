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Російський удар по Запорізькій області — кількість постраждалих зросла

29 червня 2024 21:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріл Запоріжжя — відомо про жертви
Потрощені будівля та автомобіль. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про черговий обстріл області російськими загарбниками. Зокрема він повідомив про сімох загиблих.

Про це Федоров розповів на своїй сторінці у Telegram у суботу, 29 червня.

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"Вільнянськ. Невеличке, але таке затишне до повномасштабного вторгнення містечко Запорізької області. Вже понад два роки Вільнянськ та його мешканці потерпають від постійних російських обстрілів", — розповів Федоров. 

Він додав, що сьогодні окупанти завдали чергового удару по містк.

"Виїхав на місце, провів нараду, всі служби працюють, лікарі надають допомогу", — розповів Федоров. 

Очільник ОВА повідомив, що наразі відомо про сімох загиблих мешканців. Медичне втручання знадобилося 20 особам.

"В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи та пошкоджено 11 автомобілів. 

війна
Запоріжжя
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