Обстріл Запоріжжя — відомо про жертви

Потрощені будівля та автомобіль. Фото: скриншот

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про черговий обстріл області російськими загарбниками. Зокрема він повідомив про сімох загиблих.

Про це Федоров розповів на своїй сторінці у Telegram у суботу, 29 червня.

Читайте також:

Обстріл Запорізької області

"Вільнянськ. Невеличке, але таке затишне до повномасштабного вторгнення містечко Запорізької області. Вже понад два роки Вільнянськ та його мешканці потерпають від постійних російських обстрілів", — розповів Федоров.

Він додав, що сьогодні окупанти завдали чергового удару по містк.

"Виїхав на місце, провів нараду, всі служби працюють, лікарі надають допомогу", — розповів Федоров.

Очільник ОВА повідомив, що наразі відомо про сімох загиблих мешканців. Медичне втручання знадобилося 20 особам.

"В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи та пошкоджено 11 автомобілів.