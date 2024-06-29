Обстріл Запоріжжя — відомо про жертви

Російський удар по Запорізькій області — кількість постраждалих зросла
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про черговий обстріл області російськими загарбниками. Зокрема він повідомив про сімох загиблих.
Про це Федоров розповів на своїй сторінці у Telegram у суботу, 29 червня.
Обстріл Запорізької області
"Вільнянськ. Невеличке, але таке затишне до повномасштабного вторгнення містечко Запорізької області. Вже понад два роки Вільнянськ та його мешканці потерпають від постійних російських обстрілів", — розповів Федоров.
Він додав, що сьогодні окупанти завдали чергового удару по містк.
"Виїхав на місце, провів нараду, всі служби працюють, лікарі надають допомогу", — розповів Федоров.
Очільник ОВА повідомив, що наразі відомо про сімох загиблих мешканців. Медичне втручання знадобилося 20 особам.
"В стаціонарі знаходиться 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані", — наголосив Федоров.
Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. За словами мешканки будинку, коли стався обстріл, вона разом з бабусею та дідусем були в коридорі своєї квартири, куди їх покликала мати.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі. Самі ДСНС кажуть, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з восьмого по 11 поверхи та пошкоджено 11 автомобілів.
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