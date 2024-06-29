Обстрел Запорожья — известно о жертвах

Разбитое здание и автомобиль. Фото: скриншот

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал об очередном обстреле области российскими захватчиками. В частности, он сообщил о семи погибших.

Об этом Федоров рассказал на своей странице в Telegram в субботу, 29 июня.

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Обстрел Запорожской области

"Вольнянск. Небольшой, но такой уютный к полномасштабному вторжению городок Запорожской области. Уже более двух лет Вольнянск и его жители страдают от постоянных российских обстрелов", — рассказал Федоров.

Он добавил, что сегодня оккупанты нанесли очередной удар по мостику.

"Уехал на место, провел совещание, все службы работают, врачи оказывают помощь", — рассказал Федоров.

Глава ОВА сообщил, что в настоящее время известно о семи погибших жителях. Медицинское вмешательство понадобилось 20 человек.

"В стационаре находится 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре. По словам жительницы дома, когда произошел обстрел, она вместе с бабушкой и дедушкой находились в коридоре своей квартиры, куда их позвала мать.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания. Сами ГСЧС говорят, что в одном из подъездов разрушены квартиры с восьмого по 11 этажа и повреждены 11 автомобилей.