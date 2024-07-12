Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сирський протестував роботизовані системи у навчальному центрі ЗСУ та заявив про успіх arrow

Сирський протестував роботизовані системи у навчальному центрі ЗСУ та заявив про успіх

12 липня 2024 21:16
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Олександр Сирський розповів про перші успіхи роботизованих систем
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський працював в одному з навчальних центрів Збройних сил, де тривають тестування різних форм комплексного застосування наземних, повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Він заявив про перші успіхи в його реалізації.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

Читайте також:

Роботизовані системи у навчальному центрі ЗСУ

Сирський зазначив, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку загальновійськового підрозділу за єдиним замислом для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміна його роботами.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у навчальному центрі Збройних сил
Сирський в навчальному центрі ЗСУ. Фото: t.me/osirskiy

"Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська. Разом з командою міністра оборони України докладаємо максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектра роботизованих платформ", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, метою є максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід науковців від лабораторії до виробничого цеху, а потім до бойового підрозділу.

Сирський повідомив, що наступним кроком буде відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах ЗСУ, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою.

null
Допис Сирського. Фото: скриншот 

Нагадаємо, Сирський провів зустріч з командирами безпілотних систем Збройних сил України. На зустрічі обговорювалася постачання на фронт дронів та засобів для боротьби з безпілотниками. 

Також Сирський протягом тижня інспектував частини, які стримують наступальні дії російських загарбників на передовій. Він наголосив, що зараз критично важливим є Торецький напрямок.

війна ЗСУ безпілотники Україна Олександр Сирський роботи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня