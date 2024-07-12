Олександр Сирський розповів про перші успіхи роботизованих систем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський працював в одному з навчальних центрів Збройних сил, де тривають тестування різних форм комплексного застосування наземних, повітряних роботизованих та безпілотних систем в умовах реального бою. Він заявив про перші успіхи в його реалізації.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Сирський зазначив, що однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку загальновійськового підрозділу за єдиним замислом для забезпечення виведення особового складу з найбільш небезпечних зон і заміна його роботами.

Сирський в навчальному центрі ЗСУ. Фото: t.me/osirskiy

"Моїм найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ наземного та повітряного базування у війська. Разом з командою міністра оборони України докладаємо максимальних зусиль для підготовки системних рішень щодо ефективного застосування широкого спектра роботизованих платформ", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, метою є максимально скоротити шлях, який проходить технічний винахід науковців від лабораторії до виробничого цеху, а потім до бойового підрозділу.

Сирський повідомив, що наступним кроком буде відпрацювання тактики застосування бойових наземних роботизованих комплексів, підготовка розрахунків та масштабування підрозділів НРК в бойових частинах ЗСУ, відпрацювання прийомів та способів дій безпілотних систем у різних видах бою.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сирський провів зустріч з командирами безпілотних систем Збройних сил України. На зустрічі обговорювалася постачання на фронт дронів та засобів для боротьби з безпілотниками.

Також Сирський протягом тижня інспектував частини, які стримують наступальні дії російських загарбників на передовій. Він наголосив, що зараз критично важливим є Торецький напрямок.