Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский протестировал роботизированные системы в учебном центре ВСУ и заявил об успехе arrow

Сырский протестировал роботизированные системы в учебном центре ВСУ и заявил об успехе

12 июля 2024 21:16
Виктория Козырь - редактор
Александр Сырский рассказал о первых успехах роботизированных систем
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Виктория Козырь - редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский работал в одном из учебных центров Вооруженных сил, где продолжаются тестирование различных форм комплексного применения наземных, воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Он заявил о первых успехах в его реализации.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Роботизированные системы в учебном центре ВСУ

Сырский отметил, что одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения по единому замыслу для обеспечения выведения личного состава из наиболее опасных зон и замена его роботами.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в учебном центре Вооруженных сил
Сырский в учебном центре ВСУ. Фото: t.me/osirskiy

"Моим самым высоким приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска. Вместе с командой министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По его словам, цель максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение ученых от лаборатории до производственного цеха, а затем до боевого подразделения.

Сырский сообщил, что следующим шагом будет отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях ВСУ, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. На встрече обсуждались поставки на фронт дронов и средств для борьбы с беспилотниками.

Также Сырский в течение недели инспектировал части, сдерживающие наступательные действия российских захватчиков на передовой. Он подчеркнул, что сейчас критически важно Торецкое направление.

война ВСУ беспилотники Украина Александр Сырский роботы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля