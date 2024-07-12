Александр Сырский рассказал о первых успехах роботизированных систем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский работал в одном из учебных центров Вооруженных сил, где продолжаются тестирование различных форм комплексного применения наземных, воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Он заявил о первых успехах в его реализации.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Сырский отметил, что одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения по единому замыслу для обеспечения выведения личного состава из наиболее опасных зон и замена его роботами.

Сырский в учебном центре ВСУ. Фото: t.me/osirskiy

"Моим самым высоким приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска. Вместе с командой министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По его словам, цель максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение ученых от лаборатории до производственного цеха, а затем до боевого подразделения.

Сырский сообщил, что следующим шагом будет отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях ВСУ, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Сырский провел встречу с командирами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. На встрече обсуждались поставки на фронт дронов и средств для борьбы с беспилотниками.

Также Сырский в течение недели инспектировал части, сдерживающие наступательные действия российских захватчиков на передовой. Он подчеркнул, что сейчас критически важно Торецкое направление.