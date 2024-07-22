Бои на фронте — Сырский сообщил о наступлении россиян на Покровск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырький. Фото: t.me/s/osirskiy

Российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жесткие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сыркий в Facebook в понедельник, 22 июля.

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Сырский посетил самые горячие участки фронта на востоке Украины.

Он отметил, что жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра. Также россияне не оставляют попыток захватить Покровск.

"Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют наши позиции в Ивановском, Клещиевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр. Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия разной интенсивности", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский во время работы в зоне боевых действий. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Что должны и могут делать ВСУ для остановки наступления

Генерал подчеркнул, что для того, чтобы остановить наступление российских войск, нужно уничтожать силы врага и его резервы на дальних подступах и на линии фронта.

Также, по его словам, нужно удерживать позиции и оборонные рубежи, максимально эффективно использовать все возможности оружия, прежде всего, боевых дронов, в которых Украина имеет преимущество.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военных за службу. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Кроме того, военные овладевают новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников.

"Кажется, ничего нового. Вместе с тем это требует мастерства в применении оружия и техники, точного огня, маневра огнем, силами и средствами — то есть качественной подготовки всех категорий военнослужащих к выполнению боевых задач", — подчеркнул Сырский.

Бойцы Сил обороны встретились с Сырским. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Он отметил, что важное значение имеет подготовка штабов всех уровней с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации потерь.

Главнокомандующий помимо прочего проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях.

Ранее Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.

Также мы писали, что Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов за сутки . Также удалось уничтожить несколько систем ПВО врага.