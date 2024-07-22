Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский сообщил о жестких боях на одном из направлений и объяснил, как остановить наступление РФ arrow

Сырский сообщил о жестких боях на одном из направлений и объяснил, как остановить наступление РФ

22 июля 2024 09:18
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бои на фронте — Сырский сообщил о наступлении россиян на Покровск
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырький. Фото: t.me/s/osirskiy
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жесткие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сыркий в Facebook в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

Жестокие бои на фронте

Сырский посетил самые горячие участки фронта на востоке Украины.

Он отметил, что жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра. Также россияне не оставляют попыток захватить Покровск.

"Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют наши позиции в Ивановском, Клещиевке, пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр. Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия разной интенсивности", — сообщил Главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский рассказал о ситуации на поле боя
Александр Сырский во время работы в зоне боевых действий. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Что должны и могут делать ВСУ для остановки наступления

Генерал подчеркнул, что для того, чтобы остановить наступление российских войск, нужно уничтожать силы врага и его резервы на дальних подступах и на линии фронта.

Также, по его словам, нужно удерживать позиции и оборонные рубежи, максимально эффективно использовать все возможности оружия, прежде всего, боевых дронов, в которых Украина имеет преимущество.

Александр Сырский сообщил о жестких боях
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военных за службу. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Кроме того, военные овладевают новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников.

"Кажется, ничего нового. Вместе с тем это требует мастерства в применении оружия и техники, точного огня, маневра огнем, силами и средствами — то есть качественной подготовки всех категорий военнослужащих к выполнению боевых задач", — подчеркнул Сырский.

Бои под покровском
Бойцы Сил обороны встретились с Сырским. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Он отметил, что важное значение имеет подготовка штабов всех уровней с целью максимального использования боевых возможностей войск и минимизации потерь.

Главнокомандующий помимо прочего проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях.

Ранее Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.

Также мы писали, что Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов за сутки . Также удалось уничтожить несколько систем ПВО врага.

война ВСУ Донецкая область Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте потери оккупантов Часов Яр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды