Украина вернет Крым — Сырский рассказал об уничтожении Керченского моста

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: The Guardian

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

Об этом Сырский рассказал в интервью The Guardian.

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Уничтожить Керченский мост

По словам главнокомандующего, Кремль был вынужден "полностью выйти" из Севастополя после серии украинских атак с применением беспилотников и ракет, уничтоживших радиолокационные и ракетные установки врага.

Он также отметил, что одна из главных целей Украины — уничтожение Керченского моста и железнодорожного переезда, которые соединяют оккупированный полуостров с Россией. При этом Сырский не стал прогнозировать, когда это произойдет. Две предыдущие попытки включали заминированный грузовик и удар с помощью беспилотника.

Украина вернет Крым

Сысрский рассказал, что у Киева был план вернуть Крым более десяти лет после того, как российский диктатор Владимир Путин незаконно его аннексировал.

"Это реально. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают", — сказал генерал.

Ранее Сырский рассказал, что без мобилизации он не сможет создать необходимые новые резервы и бригады, поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска. Учитывая ситуацию, он призвал в частности украинцев за границей отдать свой конституционный долг.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.