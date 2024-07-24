Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про можливості F-16 на полі бою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: The Guardian

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави. При цьому він зазначив, що їх можливості доволі обмежені.

Про це Сирський сказав в інтерв'ю The Guadian у середу, 24 липня.

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Сирський зазначив, що попри поширений скептицизм щодо перспективи України на абсолютну перемогу, він бачить низку позитивних зрушень. Зокрема, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України.

Ці літаки дали б Києву можливість ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і влучно вражати наземні цілі загарбників.

При цьому генерал підкреслив, що у F-16 є обмеження, які не дадуть використати їх на повну. Зокрема, їх довелося залишити в "40 км або більше" від лінії фронту. Це пов'язано з тим, що росіяни мають можливості збивати їх.

Також Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що України розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.

Крім того, ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.