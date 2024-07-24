Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский убежден, что истребители F-16 приблизят победу Украины, но есть нюанс arrow

Сырский убежден, что истребители F-16 приблизят победу Украины, но есть нюанс

24 июля 2024 13:38
Дмитрий Галушка - Редактор
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о возможностях F-16 на поле боя
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: The Guardian
Дмитрий Галушка - Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Об этом Сырский сказал в интервью The Guadian в среду, 24 июля.

Читайте также:

Помогут ли Украине истребители F-16

Сырский отметил, что, несмотря на распространенный скептицизм относительно перспективы Украины на абсолютную победу, он видит ряд положительных сдвигов. В частности, истребители F-16 усилят противовоздушную оборону Украины.

Эти самолеты дали бы Киеву возможность более эффективно противодействовать российским крылатым ракетам и метко поражать наземные цели захватчиков.

При этом генерал подчеркнул, что у F-16 есть ограничения, которые не дадут использовать их по полной. В частности, их пришлось оставить в 40 км или больше от линии фронта. Это связано с тем, что у россиян есть возможности сбивать их.

Также Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

Кроме того, мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.

война ВСУ военная помощь Украина истребитель война в Украине Александр Сырский F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом