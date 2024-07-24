Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о возможностях F-16 на поле боя

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: The Guardian

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Об этом Сырский сказал в интервью The Guadian в среду, 24 июля.

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Сырский отметил, что, несмотря на распространенный скептицизм относительно перспективы Украины на абсолютную победу, он видит ряд положительных сдвигов. В частности, истребители F-16 усилят противовоздушную оборону Украины.

Эти самолеты дали бы Киеву возможность более эффективно противодействовать российским крылатым ракетам и метко поражать наземные цели захватчиков.

При этом генерал подчеркнул, что у F-16 есть ограничения, которые не дадут использовать их по полной. В частности, их пришлось оставить в 40 км или больше от линии фронта. Это связано с тем, что у россиян есть возможности сбивать их.

Также Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

Кроме того, мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.