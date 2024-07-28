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Пограничники на Запорожье мастерски атаковали вражеские позиции и замаскированный грузовик — видео

28 июля 2024 13:27
Галина Шподарева - редактор
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Запорожском направлении
Атака вражеских позиций дронами в Запорожской області. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Запорожской области пограничники-аэроразведчики обнаружили две вражеские позиции и замаскированный грузовик оккупантов. Меткими ударами дронов цели были уничтожены.

Видео ликвидации оккупантов опубликовала прессслужба Государственной пограничной службы в воскресенье, 28 июля.

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С помощью FPV-дронов пограничники ударили с воздуха по позициям и транспорту российских захватчиков.

"Метко скорректировав полет FPV-дронов, защитники ликвидировали "норы" окупантов и превратили "буханку" в кучу металлолома. Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают очищать украинскую землю от кремлевской орды", — отметили в ГНСУ.

Пограничники на Запорожье мастерски атаковали вражеские позиции и замаскированный грузовик — видео - фото 1
Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот

Напомним, ночью 28 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области России. Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции этой же области.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели российские военные применили на территории Украины около 700 управляемых авиабомб. Также оккупанты били по украинским населенным пунктам более 100 "шахедов".

По данным Генштаба ВСУ, в начале суток 28 июля произошло 129 боевых столкновений. Наибольшее количество атак оккупантов зафиксировано на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.

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