Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

Атака вражеских позиций дронами в Запорожской області. Фото: скриншот

В Запорожской области пограничники-аэроразведчики обнаружили две вражеские позиции и замаскированный грузовик оккупантов. Меткими ударами дронов цели были уничтожены.

Видео ликвидации оккупантов опубликовала прессслужба Государственной пограничной службы в воскресенье, 28 июля.

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С помощью FPV-дронов пограничники ударили с воздуха по позициям и транспорту российских захватчиков.

"Метко скорректировав полет FPV-дронов, защитники ликвидировали "норы" окупантов и превратили "буханку" в кучу металлолома. Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают очищать украинскую землю от кремлевской орды", — отметили в ГНСУ.

Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот

Напомним, ночью 28 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области России. Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции этой же области.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели российские военные применили на территории Украины около 700 управляемых авиабомб. Также оккупанты били по украинским населенным пунктам более 100 "шахедов".

По данным Генштаба ВСУ, в начале суток 28 июля произошло 129 боевых столкновений. Наибольшее количество атак оккупантов зафиксировано на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.