Президент Зеленський назвав кількість дронів та авіабомб, якими Росія била по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook/zelenskyy.official

Протягом тижні російські військові застосували на території України близько 700 керованих авіабомб. Також окупанти били по українських населених пунктах більш як 100 "шахедів".

Відео наслідків обстрілів опублікував Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 липня.

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"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", — написав Зеленський.

Також Президент подякував всім, хто допомагає Україні у подолання терору.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ протягом доби найбільша кількість атак окупантів зафіксована на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.

Також ми писали, 28 липня в Одеській області пролунав вибух, що стало результатом роботи сил протиповітряної оборони по ворожому розвідувальному дрону.

Вночі 28 липня повітряна тривога лунала близько п'яти годин. "Почервоніли" Сумська, Чернігівська, Донецька, Запорізька та інші області через активність тактичної авіації Росії. Також військові виявили ракету в Харківській області.