Президент Зеленский назвал количество дронов и авиабомб, которыми Россия била по Украине

Зеленский назвал количество авиабомб и «шахедов», которые за неделю выпустила Россия по Украине
В течение недели российские военные применили на территории Украины около 700 управляемых авиабомб. Также оккупанты били по украинским населенным пунктам более 100 "шахедов".
Видео последствий обстрелов обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 июля.
Последствия российских обстрелов
"Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточным дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизнь людей", — написал Зеленский.
Также Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине в преодолении террора.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ в течение суток наибольшее количество атак оккупантов зафиксировано на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.
Также мы писали, 28 июля в Одесской области раздался взрыв, что было результатом работы сил противовоздушной обороны по вражескому разведывательному дрону.
Ночью 28 июля воздушная тревога звучала около пяти часов. "Покраснели" Сумская, Черниговская, Донецкая, Запорожская и другие области из-за активности тактической авиации России. Также военные обнаружили ракету в Харьковской области.
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