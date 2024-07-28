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Зеленский назвал количество авиабомб и «шахедов», которые за неделю выпустила Россия по Украине

28 июля 2024 12:07
Галина Шподарева - редактор
Президент Зеленский назвал количество дронов и авиабомб, которыми Россия била по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/zelenskyy.official
Галина Шподарева - редактор

В течение недели российские военные применили на территории Украины около 700 управляемых авиабомб. Также оккупанты били по украинским населенным пунктам более 100 "шахедов".

Видео последствий обстрелов обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 июля.

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Последствия российских обстрелов

"Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточным дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизнь людей", — написал Зеленский.

Также Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине в преодолении террора.

Зеленский сообщил, сколько авиабомб и «шахедов» выпустила Россия по Украине за неделю - фото 1
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, по данным Генштаба ВСУ в течение суток наибольшее количество атак оккупантов зафиксировано на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.

Также мы писали, 28 июля в Одесской области раздался взрыв, что было результатом работы сил противовоздушной обороны по вражескому разведывательному дрону.

Ночью 28 июля воздушная тревога звучала около пяти часов. "Покраснели" Сумская, Черниговская, Донецкая, Запорожская и другие области из-за активности тактической авиации России. Также военные обнаружили ракету в Харьковской области.

Владимир Зеленский война обстрелы дрон Шахид-136 ракеты дроны война в Украине авиабомба

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