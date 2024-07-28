Вибухи в Одеській області вранці 28 липня — подробиці від Повітряних сил

Дим здіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Одеській області зараз 28 липня є результатом роботи сил протиповітряної оборони по ворожому розвідувальному дрону. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Одеській області 28 липня

"Одеська область — робота ППО по розвідувальному БпЛА!" — зазначили військові.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Незадовго до цього мер Одеси Геннадій Труханов та речник УДА "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук попередили про розвідувальний дрон в області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Геннадія Труханова

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Сергія Братчука

Наразі в Одеській, Херсонській, Донецькій та Харківській областях продовжується повітряна тривога. Також традиційно "червоні" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...