Вибухи в Одеській області вранці 28 липня — подробиці від Повітряних сил

Потужні вибухи в Одеській області — Повітряні сили прокоментували інцидент
Вибухи в Одеській області зараз 28 липня є результатом роботи сил протиповітряної оборони по ворожому розвідувальному дрону. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Вибухи в Одеській області 28 липня
"Одеська область — робота ППО по розвідувальному БпЛА!" — зазначили військові.
Незадовго до цього мер Одеси Геннадій Труханов та речник УДА "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук попередили про розвідувальний дрон в області.
Наразі в Одеській, Херсонській, Донецькій та Харківській областях продовжується повітряна тривога. Також традиційно "червоні" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.
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