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Мощные взрывы в Одесской области — Воздушные силы прокомментировали инцидент

28 июля 2024 05:56
обновлено: 06:08
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области утром 28 июля - подробности от Воздушных сил
Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одесской области сейчас 28 июля являются результатом работы сил противовоздушной обороны по вражеской разведывательной дроне. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Взрывы в Одесской области утром 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Незадолго до этого мэр Одессы Геннадий Труханов и пресс-секретарь УГА "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук предупредили о разведывательном дроне в области.

Атака на Одесскую область утром 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Геннадия Труханова
Вражеские обстрелы Одесской области утром 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Сергея Братчука

В Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях продолжается воздушная тревога. Также традиционно красные временно оккупированы Луганская область и Крым.

Воздушная тревога в Одесской области утром 28 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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