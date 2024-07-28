Взрывы в Одесской области утром 28 июля - подробности от Воздушных сил

Мощные взрывы в Одесской области — Воздушные силы прокомментировали инцидент
Взрывы в Одесской области сейчас 28 июля являются результатом работы сил противовоздушной обороны по вражеской разведывательной дроне. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Взрывы в Одесской области 28 июля
"Одесская область - работа ПВО по разведывательному БПЛА!" – отметили военные.
Незадолго до этого мэр Одессы Геннадий Труханов и пресс-секретарь УГА "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук предупредили о разведывательном дроне в области.
В Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях продолжается воздушная тревога. Также традиционно красные временно оккупированы Луганская область и Крым.
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