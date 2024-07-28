Взрывы в Одесской области утром 28 июля - подробности от Воздушных сил

Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Одесской области сейчас 28 июля являются результатом работы сил противовоздушной обороны по вражеской разведывательной дроне. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Одесская область - работа ПВО по разведывательному БПЛА!" – отметили военные.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Незадолго до этого мэр Одессы Геннадий Труханов и пресс-секретарь УГА "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук предупредили о разведывательном дроне в области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Геннадия Труханова

Скриншот сообщения из Telegram-канала Сергея Братчука

В Одесской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях продолжается воздушная тревога. Также традиционно красные временно оккупированы Луганская область и Крым.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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