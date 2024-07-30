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Захватчики попали ракетой по Запорожью — последствия обстрелов

30 июля 2024 09:42
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Обстрелы в Запорожской области 29 июля - какие последствия
Последствия обстрела в Запорожской области. Фото: ОВА
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В течение суток россияне 440 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров во вторник, 30 июля.

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За прошедшие сутки российская армия ударила ракетой по Запорожью, а также нанесла авиационные удары по Каменскому и Лобковому.

Кроме того, 260 беспилотников разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.

Оккупанты девять раз накрыли из реактивных систем залпового огня Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку.

Враг совершил 168 артиллерийских обстрелов по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

Также поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним, оккупанты оставили жителей Энергодара Запорожской области без электроэнергии, воды, мобильной связи и интернета. Они даже не могут приобрести лекарства и продукты.

Ранее мы сообщали, что россияне за последние сутки ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.

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