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Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область — что известно о разрушении

31 июля 2024 09:38
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Обстрелы Запорожской области 30 июля - последствия атаки
Результаты разрушений в Запорожской области. Фото: ОВА
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

За прошедшие сутки, 30 июля, российские военные атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 31 июля.

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В общей сложности армия РФ нанесла 395 ударов по городам и селам Запорожской области:

  • четыре авиационных — по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке и Омельнику;
  • четыре раза применила РСЗО по Малой Токмачке и Новоданиловке;
  • 208 беспилотниками разной модификации атаковала Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку;
  • 179 раз из артиллерии обстреляли территории Степногорска, Малых Щербаков, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Омельника и Зеленого Гая.

Поступило 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Напомним, в Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников. Эта российская атака ударных беспилотников в Украину стала одной из самых массовых за всю войну.

Также взрывы гремели в Киевской области, перед тем Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" в сторону Гостомеля и Вышгорода. В частности, враг пытался попасть по столице около полуночи, тогда на подступах к Киеву работала ПВО.

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