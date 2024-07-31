Обстрелы Запорожской области 30 июля - последствия атаки

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область — что известно о разрушении
За прошедшие сутки, 30 июля, российские военные атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 31 июля.
Последствия разрушений за минувшие сутки
В общей сложности армия РФ нанесла 395 ударов по городам и селам Запорожской области:
- четыре авиационных — по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке и Омельнику;
- четыре раза применила РСЗО по Малой Токмачке и Новоданиловке;
- 208 беспилотниками разной модификации атаковала Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку;
- 179 раз из артиллерии обстреляли территории Степногорска, Малых Щербаков, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Омельника и Зеленого Гая.
Поступило 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
Напомним, в Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников. Эта российская атака ударных беспилотников в Украину стала одной из самых массовых за всю войну.
Также взрывы гремели в Киевской области, перед тем Воздушные силы предупреждали о движении "шахедов" в сторону Гостомеля и Вышгорода. В частности, враг пытался попасть по столице около полуночи, тогда на подступах к Киеву работала ПВО.
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