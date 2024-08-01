Обстрелы Херсонской области 31 июля - Прокудин раскрыл детали

Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Херсонской области — есть погибшие и раненые
Российская оккупационная армия за прошедшие сутки атаковала около 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще десять получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, 1 августа, в Telegram.
Последствия обстрелов Херсонской области
Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки под огнем оккупантов и авиаударами оказались:
- Белозерка,
- Кизомыс,
- Велетенское,
- Береговое,
- Станислав,
- Широкая Балка,
- Александровка,
- Антоновка,
- Садовое,
- Берислав,
- Красный Маяк,
- Пятихатки,
- Львово,
- Высокополье,
- Михайловка,
- Новая Каменка,
- Красный Яр,
- Гавриловка,
- Петропавловка
- и город Херсон.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 27 частных домов. Также повреждено офисное здание, хозяйственное сооружение и частные автомобили", — добавил глава ОВА.
Из-за обстрелов захватчиков один человек погиб, еще десять получили ранения.
Кроме того, Прокудин добавил, что во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили два "шахеда" над Херсонской областью.
Напомним, оккупанты с вечера 31 июля до утра 1 августа атаковали Днепропетровскую область разным типом вооружения. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, также разрушены дома и три предприятия.
Кроме того, за последние сутки российские захватчики атаковали десять населенных пунктов Запорожской области. Один человек получил ранение.
А сегодня ночью, 1 августа, взрывы раздавались в Киеве. На регион производилась очередная атака России. Работала ПВО.
Читайте Новини.LIVE!