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Оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов в Херсонской области — есть погибшие и раненые

1 августа 2024 08:57
Катерина Османская - Редактор
Обстрелы Херсонской области 31 июля - Прокудин раскрыл детали
Последствия удара по Херсонской области. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin
Катерина Османская - Редактор

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки атаковала около 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще десять получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, 1 августа, в Telegram.

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Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки под огнем оккупантов и авиаударами оказались:

  • Белозерка,
  • Кизомыс,
  • Велетенское,
  • Береговое,
  • Станислав,
  • Широкая Балка,
  • Александровка,
  • Антоновка,
  • Садовое,
  • Берислав,
  • Красный Маяк,
  • Пятихатки,
  • Львово,
  • Высокополье,
  • Михайловка,
  • Новая Каменка,
  • Красный Яр,
  • Гавриловка,
  • Петропавловка
  • и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 27 частных домов. Также повреждено офисное здание, хозяйственное сооружение и частные автомобили", — добавил глава ОВА.

Из-за обстрелов захватчиков один человек погиб, еще десять получили ранения.

Кроме того, Прокудин добавил, что во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили два "шахеда" над Херсонской областью.

обстрелы Херсонской области
Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, оккупанты с вечера 31 июля до утра 1 августа атаковали Днепропетровскую область разным типом вооружения. В результате обстрелов возникло несколько пожаров, также разрушены дома и три предприятия.

Кроме того, за последние сутки российские захватчики атаковали десять населенных пунктов Запорожской области. Один человек получил ранение.

А сегодня ночью, 1 августа, взрывы раздавались в Киеве. На регион производилась очередная атака России. Работала ПВО.

обстрелы Херсонская область оккупанты война в Украине Александр Прокудин

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