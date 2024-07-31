Війна в Україні — росіяни обстріляли Херсонщину

Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото: ДСНС

Вранці 31 липня у передмісті Херсона лунали вибухи — окупанти обстрілювали регіон із тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та одну поранену.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram у середу, 31 липня.

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За даними Мрочка, під ранок 31 липня російські військові обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Внаслідок удару загинув 68-річний чоловік — він отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого рятувальники дістали з-під завалів.

Також після обстрілів у 73-річної жінки виявили контузію, вибухову та закрито черепно-мозкову травми. Медики на місці надали їй необхідну допомогу.

"Інформація уточнюється", — написав Мрочко.

Допис Мрочка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві та на підступах до столиці в ніч проти 31 липня сили протиповітряної оборони ліквідували понад три десятки безпілотників. Ця російська атака ударних безпілотників на Україну стала однією з наймасованіших за всю війну.

Також ми писали, що речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що українські військові щодня ліквідовують понад 10 одиниць російської автотехніки на Харківському напрямку. Йдеться не лише про повністю знищені авто, а й про пошкоджені.