Война в Украине — россияне обстреляли Херсонщину

Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС

Утром 31 июля в пригороде Херсона раздавались взрывы — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега. В результате атаки известно об одной жертве и одной раненой.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram в среду, 31 июля.

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По данным Мрочко, к утру 31 июля российские военные обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега.

В результате удара погиб 68-летний мужчина — он получил травмы несовместимые с жизнью. Тело погибшего спасатели извлекли из-под завалов.

Также после обстрелов у 73-летней женщины обнаружили контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

"Информация уточняется", — написал Мрочко.

Публикация Мрочка. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве и на подступах к столице в ночь на 31 июля силы противовоздушной обороны ликвидировали более трех десятков беспилотников. Эта российская атака ударных беспилотников в Украину стала одной из самых массированных за всю войну.

Также мы писали, что пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что украинские военные ежедневно ликвидируют более 10 единиц российской автотехники на Харьковском направлении. Речь идет не только о полностью уничтоженных автомобилях, но и о поврежденных.