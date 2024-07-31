Повітряна тривога в Україні вранці 31 липня — куди летять безпілотники

Ударні дрони в повітряному просторі. Фото: Pacific Press picture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня продовжується вже шість годин. Ударні безпілотники продовжують хаотично рухатись над областями, зокрема мешканців Білої Церкви, що в Київській області, попередили про рух дронів із півдня.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі мапа повітряної тривоги за ніч практично не змінилась, "червоніє" понад половина областей країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:16. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ударних безпілотників в Україні, а саме:

у районі Миргорода, Опішні та Гребінки в Полтавській області.

у Черкаській області прямують на північний захід на Київську.

у Чернігівській області поблизу Чернігова та Батурина.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога скупчилась на півночі, північному сході та в центрі країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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