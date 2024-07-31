Повітряна тривога в Україні вранці 31 липня — куди летять безпілотники

Повітряна тривога "червоніє" областями — ПС попередили одне місто про рух "шахедів"
Повітряна тривога в Україні зараз 31 липня продовжується вже шість годин. Ударні безпілотники продовжують хаотично рухатись над областями, зокрема мешканців Білої Церкви, що в Київській області, попередили про рух дронів із півдня.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога вранці 31 липня
"БпЛА на Білу Церкву з півдня!" — попереджають українські захисники.
Наразі мапа повітряної тривоги за ніч практично не змінилась, "червоніє" понад половина областей країни.
Оновлено 06:16. Повітряні сили оновили інформацію щодо руху ударних безпілотників в Україні, а саме:
- у районі Миргорода, Опішні та Гребінки в Полтавській області.
- у Черкаській області прямують на північний захід на Київську.
- у Чернігівській області поблизу Чернігова та Батурина.
Наразі повітряна тривога скупчилась на півночі, північному сході та в центрі країни.
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