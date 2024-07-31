Воздушная тревога в Украине утром 31 июля – куда летят беспилотники

Воздушная тревога "краснеет" по областям — ПС предупредили один город о движении "шахедов"
Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля продолжается шесть часов. Ударные беспилотники продолжают хаотично двигаться над областями, в частности жителей Белой Церкви в Киевской области, предупредили о движении дронов с юга.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога утром 31 июля
"БпЛА на Белую Церковь с юга!" – предупреждают украинские защитники.
Пока карта воздушной тревоги за ночь практически не изменилась, "краснеет" более половины областей страны.
Обновлено 06:16. Воздушные силы обновили информацию о движении ударных беспилотников в Украине, а именно:
- в районе Миргорода, Опошни и Гребенки в Полтавской области.
- в Черкасской области направляются на северо-запад на Киевскую.
- в Черниговской области вблизи Чернигова и Батурина.
В настоящее время воздушная тревога скопилась на севере, северо-востоке и в центре страны.
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