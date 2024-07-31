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Воздушная тревога "краснеет" по областям — ПС предупредили один город о движении "шахедов"

31 июля 2024 05:10
обновлено: 06:19
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине утром 31 июля – куда летят беспилотники
Ударные дроны в воздушном пространстве. Фото: Pacific Press picture alliance
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля продолжается шесть часов. Ударные беспилотники продолжают хаотично двигаться над областями, в частности жителей Белой Церкви в Киевской области, предупредили о движении дронов с юга.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога утром 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока карта воздушной тревоги за ночь практически не изменилась, "краснеет" более половины областей страны.

Карта воздушной тревоги утром 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:16. Воздушные силы обновили информацию о движении ударных беспилотников в Украине, а именно:

  • в районе Миргорода, Опошни и Гребенки в Полтавской области.
  • в Черкасской области направляются на северо-запад на Киевскую.
  • в Черниговской области вблизи Чернигова и Батурина.
Российская атака на Украину ночью 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога скопилась на севере, северо-востоке и в центре страны.

Российская атака утром 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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