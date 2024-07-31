Воздушная тревога в Украине утром 31 июля – куда летят беспилотники

Ударные дроны в воздушном пространстве. Фото: Pacific Press picture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас 31 июля продолжается шесть часов. Ударные беспилотники продолжают хаотично двигаться над областями, в частности жителей Белой Церкви в Киевской области, предупредили о движении дронов с юга.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока карта воздушной тревоги за ночь практически не изменилась, "краснеет" более половины областей страны.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:16. Воздушные силы обновили информацию о движении ударных беспилотников в Украине, а именно:

в районе Миргорода, Опошни и Гребенки в Полтавской области.

в Черкасской области направляются на северо-запад на Киевскую.

в Черниговской области вблизи Чернигова и Батурина.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога скопилась на севере, северо-востоке и в центре страны.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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