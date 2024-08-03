Взрывы в Винницкой области ночью 3 августа — оккупанты попали в объект инфраструктуры

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: pik.net.ua

Взрывы прогремели в Винницкой области ночью в субботу, 3 августа. Регион оказался под атакой ударных БпЛА.

Как сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная, в области есть попадание в объект инфраструктуры.

Читайте также:

Скриншот сообщения Натали Заболотной

Что известно о взрывах в Винницкой области ночью 3 августа

Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 01:46. Перед этим военные сообщали, что БпЛА в Николаевской области курсируют в северо-западном направлении, поэтому есть угроза Винницкой и Черкасской областям.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 02:19 стало известно, что ударные БпЛА летят по территории Винницкой области в северо-западном направлении, поэтому есть угроза для Хмельницкой области.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По данным корреспондентов Суспільного , в период с 02:46 до 03:07 в области четыре раза раздавались взрывы.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Суспільне Винница"

Представитель ОВА Заболотная отметила, что после попадания на месте работают ГСЧС. Более подробной информации об этой атаке пока нет.