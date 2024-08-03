Атака на склад ПММ у Ростовській області — чим атакувало ГУР

Пожежа в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони уразило склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів Росії у Ростовській області. Відомо, що розвідники використовували безпілотники.

Про це повідомив співрозмовник "Української правди" у ГУР у суботу, 3 серпня.

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Джерело повідомило, що склад поблизу населеного пункту Каменськ-Шахтинський забезпечує постачання ПММ в інтересах військових частин та підрозділів окупантів, які дислокуються на захоплених територіях в Донецькій та Луганській областях.

Ураження відбулося за допомогою 15 безпілотників Obsidian.

Російські ЗМІ повідомляють, що загалом було атаковано декілька резервуарів з ПММ. Внаслідок атаки сталася пожежа, яку досі не ліквідували.

"Не дивлячись на цілком мирну назву – "Атлас", це — військовий об'єкт, який забезпечує угруповання ворога. Тож, який "Атлас", такий і вікенд, з ГУРкітом та іншими спецефектами. Далі буде", — додало джерело.