Удар по аэродрому "Морозовск" в России — появились фото со спутника

Российский аэродром. Иллюстративное фото: росСМИ

Украинские военные нанесли удар по российскому военному аэродрому "Морозовск", расположенному в Ростовской области. Теперь появились спутниковые фото с последствиями поражения украинскими беспилотниками.

Соответствующие снимки опубликовали "Схемы" в Telegram.

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Спутниковые фото пораженного аэродрома

В СМИ отмечают, что спутниковые кадры Planet Labs датируются 4 августа, снимки представляют последствия атаки БпЛА на аэродром "Морозовск".

Аэродром "Морозовск" по состоянию на 25 июля 2024 (до атаки). Фото: t.me/cxemu

"Видно, что поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Следы пожаров видны и возле других зданий, а также у мест парковки российских истребителей", — сообщают "Схемы".

Аэродром "Морозовск" по состоянию на 4 августа 2024 (после атаки). Фото: t.me/cxemu

Там добавили, что благодаря атаке дронов с аэродрома убрали большинство истребителей, которые раньше там базировались.