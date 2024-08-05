Удар по аэродрому "Морозовск" в России — появились фото со спутника

Точный удар по "Морозовску" — в сети появились спутниковые фото пораженного аэродрома
Украинские военные нанесли удар по российскому военному аэродрому "Морозовск", расположенному в Ростовской области. Теперь появились спутниковые фото с последствиями поражения украинскими беспилотниками.
Соответствующие снимки опубликовали "Схемы" в Telegram.
Спутниковые фото пораженного аэродрома
В СМИ отмечают, что спутниковые кадры Planet Labs датируются 4 августа, снимки представляют последствия атаки БпЛА на аэродром "Морозовск".
"Видно, что поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Следы пожаров видны и возле других зданий, а также у мест парковки российских истребителей", — сообщают "Схемы".
Там добавили, что благодаря атаке дронов с аэродрома убрали большинство истребителей, которые раньше там базировались.
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